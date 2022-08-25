Большинство жителей Мариуполя не собираются участвовать в "референдуме" оккупантов – украинская разведка

По данным ведомства, сейчас в Мариуполе немногочисленные группы местных коллаборантов, которые преимущественно состоят из двух-трех женщин, проводят перепись населения во всех районах, чтобы установить реальное количество людей, оставшихся в городе.

"Указанные группы посещают все квартиры и частные дома. При переписи требуют предоставить личные документы с регистрацией (пропиской). Также выясняют местонахождение ближайших родственников. Официально сообщают, что устанавливают местонахождение людей, чтобы обеспечить их светом и газом. В неофициальных разговорах признают, что большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечают на вопрос, будут ли участвовать в указанном мероприятии. По их оценке, лишь около 5–7% опрошенных четко выразили готовность прийти на "избирательные участки" и "проголосовать", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в городе в основном остались граждане в возрасте 45–70 лет. По признанию самих коллаборантов, люди озлобленно относятся как к РФ, так и к представителям оккупационных администраций.

Помимо этого, в украинской разведке сообщили, что с 1 сентября оккупанты прекратят выдавать жителям Мариуполя так называемую гуманитарную помощь – дешевые наборы продуктов из круп и консервов. Одной из причин уменьшения "помощи" указывается низкий спрос среди мариупольцев на получение российского гражданства.

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