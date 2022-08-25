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Большинство жителей Мариуполя не собираются участвовать в "референдуме" оккупантов – украинская разведка

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По данным ГУР Минобороны, немногочисленные группы местных коллаборантов проводят сейчас в Мариуполе перепись населения
По данным ГУР Минобороны, немногочисленные группы местных коллаборантов проводят сейчас в Мариуполе перепись населения
Фото: ЕРА

Большинство жителей оккупированного Мариуполя Донецкой области не собираются участвовать в так называемом "референдуме" российских захватчиков. Об этом 25 августа в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, сейчас в Мариуполе немногочисленные группы местных коллаборантов, которые преимущественно состоят из двух-трех женщин, проводят перепись населения во всех районах, чтобы установить реальное количество людей, оставшихся в городе.

"Указанные группы посещают все квартиры и частные дома. При переписи требуют предоставить личные документы с регистрацией (пропиской). Также выясняют местонахождение ближайших родственников. Официально сообщают, что устанавливают местонахождение людей, чтобы обеспечить их светом и газом. В неофициальных разговорах признают, что большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечают на вопрос, будут ли участвовать в указанном мероприятии. По их оценке, лишь около 5–7% опрошенных четко выразили готовность прийти на "избирательные участки" и "проголосовать", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в городе в основном остались граждане в возрасте 45–70 лет. По признанию самих коллаборантов, люди озлобленно относятся как к РФ, так и к представителям оккупационных администраций.

Помимо этого, в украинской разведке сообщили, что с 1 сентября оккупанты прекратят выдавать жителям Мариуполя так называемую гуманитарную помощь – дешевые наборы продуктов из круп и консервов. Одной из причин уменьшения "помощи" указывается низкий спрос среди мариупольцев на получение российского гражданства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

За это время, по разным оценкам, в городе погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей. По данным советника мэра Петра Андрющенко, сейчас в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

По информации Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По информации СМИ, "голосование" оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа заявил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Теги: Россия, Украина, референдум, Донецкая область, пропаганда, оккупация, Мариуполь, гражданство, перепись, война России против Украины, российские оккупанты
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