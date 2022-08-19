Оккупанты начали резать на металлолом комбинат имени Ильича в Мариуполе – советник мэра

"Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распила крупногабаритного металлолома, частично со скрапом (металлолом вместе со шлаком). Фактически на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", – подчеркнул он.

При этом, добавил Андрющенко, оккупанты продолжают вселять в мариупольцев "лживые надежды" на восстановление завода.

"Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат – стал металлолом. Который до сих пор не под санкциями", – заметил советник мэра.

Он обратил внимание, что начало распила завода проходит под контролем главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который третий день находится в Мариуполе вместе с кураторами из России.

"Совпадение? Не думаю", – подытожил советник мэра.

Еще один крупнейший мариупольский меткомбинат "Азовсталь" оккупанты хотят превратить в "промышленный парк или место отдыха".

12 июля Андрющенко писал, что оккупанты распространяют в городе слухи, что ММК имени Ильича и "Азовсталь" якобы купили китайцы. В связи с этим мариупольцам, которые согласятся бесплатно принять участие в разборе завалов на территории предприятий, обещали впоследствии трудоустройство "на большую зарплату".