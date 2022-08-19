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Оккупанты начали резать на металлолом комбинат имени Ильича в Мариуполе – советник мэра

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ММК имени Ильича оккупантам оказался не нужен
ММК имени Ильича оккупантам оказался не нужен
Фото: gmk.center

В Мариуполе Донецкой области оккупанты начали распиливать на металлолом оборудование ММК имени Ильича, сообщил 19 августа в Telegram помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распила крупногабаритного металлолома, частично со скрапом (металлолом вместе со шлаком). Фактически на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", – подчеркнул он.

При этом, добавил Андрющенко, оккупанты продолжают вселять в мариупольцев "лживые надежды" на восстановление завода.

"Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат – стал металлолом. Который до сих пор не под санкциями", – заметил советник мэра.

Он обратил внимание, что начало распила завода проходит под контролем главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который третий день находится в Мариуполе вместе с кураторами из России.

"Совпадение? Не думаю", – подытожил советник мэра.

Еще один крупнейший мариупольский меткомбинат "Азовсталь" оккупанты хотят превратить в "промышленный парк или место отдыха".

12 июля Андрющенко писал, что оккупанты распространяют в городе слухи, что ММК имени Ильича и "Азовсталь" якобы купили китайцы. В связи с этим мариупольцам, которые согласятся бесплатно принять участие в разборе завалов на территории предприятий, обещали впоследствии трудоустройство "на большую зарплату".

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Оккупанты добивают город, вывозя уцелевшие сооружения (фонтаны, детские площадки и даже тротуарную плитку) в Донецк, рассказывал Андрющенко. по его оценкам, город ждет "лютая зима", так как оккупанты не собираются подавать тепло в дома.

Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Восстановление Мариуполя после деоккупации займет 7–10 лет и обойдется более чем в $14 млрд, сообщал 6 июля законно избранный мэр города Вадим Бойченко.

Теги: Донецкая область, экономика, оккупация, Мариуполь, Азовсталь, металлургия, вторжение, ммк им. Ильича, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко, металлолом, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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