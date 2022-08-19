Оккупанты начали резать на металлолом комбинат имени Ильича в Мариуполе – советник мэра

"Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распила крупногабаритного металлолома, частично со скрапом (металлолом вместе со шлаком). Фактически на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", – подчеркнул он.
При этом, добавил Андрющенко, оккупанты продолжают вселять в мариупольцев "лживые надежды" на восстановление завода.
"Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат – стал металлолом. Который до сих пор не под санкциями", – заметил советник мэра.
Он обратил внимание, что начало распила завода проходит под контролем главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который третий день находится в Мариуполе вместе с кураторами из России.
"Совпадение? Не думаю", – подытожил советник мэра.
Еще один крупнейший мариупольский меткомбинат "Азовсталь" оккупанты хотят превратить в "промышленный парк или место отдыха".
12 июля Андрющенко писал, что оккупанты распространяют в городе слухи, что ММК имени Ильича и "Азовсталь" якобы купили китайцы. В связи с этим мариупольцам, которые согласятся бесплатно принять участие в разборе завалов на территории предприятий, обещали впоследствии трудоустройство "на большую зарплату".
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Оккупанты добивают город, вывозя уцелевшие сооружения (фонтаны, детские площадки и даже тротуарную плитку) в Донецк, рассказывал Андрющенко. по его оценкам, город ждет "лютая зима", так как оккупанты не собираются подавать тепло в дома.
Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Восстановление Мариуполя после деоккупации займет 7–10 лет и обойдется более чем в $14 млрд, сообщал 6 июля законно избранный мэр города Вадим Бойченко.