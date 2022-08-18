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Переселенцы в запорожском центре "Я – Мариуполь" получили новый гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова

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В состав груза вошли средства личной гигиены
В состав груза вошли средства личной гигиены
Фото: Фонд Ріната Ахметова / Facebook

Фонд Рината Ахметова – партнер центра поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" в Запорожье – передал очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе Фонда 18 августа.

В состав груза вошли средства личной гигиены: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Жители Мариуполя, обращающиеся в центр "Я – Мариуполь", также получают в хабе комплексную психологическую поддержку, отметили в организации.

Со взрослыми и детьми работают опытные специалисты Фонда Рината Ахметова. Они проводят для переселенцев как индивидуальные, так и групповые занятия.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Контекст:

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

Теги: Запорожье, Мариуполь, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова
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