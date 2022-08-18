Переселенцы в запорожском центре "Я – Мариуполь" получили новый гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова

В состав груза вошли средства личной гигиены: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.
Жители Мариуполя, обращающиеся в центр "Я – Мариуполь", также получают в хабе комплексную психологическую поддержку, отметили в организации.
Со взрослыми и детьми работают опытные специалисты Фонда Рината Ахметова. Они проводят для переселенцев как индивидуальные, так и групповые занятия.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.