Переселенцы в запорожском центре "Я – Мариуполь" получили новый гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова

В состав груза вошли средства личной гигиены: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Жители Мариуполя, обращающиеся в центр "Я – Мариуполь", также получают в хабе комплексную психологическую поддержку, отметили в организации.

Со взрослыми и детьми работают опытные специалисты Фонда Рината Ахметова. Они проводят для переселенцев как индивидуальные, так и групповые занятия.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".