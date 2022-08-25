Оккупанты несколько часов обстреливали Орехов и окрестности, погиб 17-летний подросток – ОВА

"Очередной массированный вражеский обстрел в Орехове и населенных пунктов вокруг. Оккупант применил артиллерию, стрелял несколько часов подряд. Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь", – написал Старух.

По его словам, 66-летняя женщина из поселка Преображенка получила тяжелые ранения во время вражеской атаки.

Разрушены десятки частных домов. Информацию о последствиях обстрела еще уточняют.

Секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев сообщал сегодня, что в областном центре были слышны взрывы, но по городу удары нанесены не были. По предварительным данным, это были звуки прилетов по нескольким населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов. Орехов находится примерно в 40 км от Запорожья.