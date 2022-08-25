ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ может до конца недели объявить о фейковых "референдумах" на оккупированных территориях Украины – Белый дом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кирби: Любые попытки установить контроль над суверенной территорией Украины не будут считаться законными
Кирби: Любые попытки установить контроль над суверенной территорией Украины не будут считаться законными
Фото: EPA

Россия может до конца недели объявить о проведении фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби 24 августа, сообщил CNN.

По словам Кирби, у США есть информация, свидетельствующая о том, что Россия готовится объявить о фиктивных "референдумах" в регионах Украины, возможно, в течение нескольких дней. Речь, по его словам, идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

"Соединенные Штаты и международное сообщество ясно дали понять, что любые попытки установить контроль над суверенной территорией Украины не будут считаться законными", – сказал спикер.

Кирби заявил, что РФ будет манипулировать результатами "голосования" и ложно утверждать, что украинский народ  якобы "хочет присоединиться к России".

"Очень важно будет выявлять эту дезинформацию и противодействовать этому в режиме реального времени", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По информации СМИ, "голосование" оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества".

7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Луганская область, референдум, Донецкая область, Херсонская область, разведка, Запорожская область, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото
В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото
40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье
40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины
"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде
"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде
"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки
"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (260731)
2
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (133462)
3
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (65714)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (27194)
5
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (22926)
6
Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео (22904)
7
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (22419)
8
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео (21560)
 
 
 
 