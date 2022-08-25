РФ может до конца недели объявить о фейковых "референдумах" на оккупированных территориях Украины – Белый дом

Кирби: Любые попытки установить контроль над суверенной территорией Украины не будут считаться законными Фото: EPA

По словам Кирби, у США есть информация, свидетельствующая о том, что Россия готовится объявить о фиктивных "референдумах" в регионах Украины, возможно, в течение нескольких дней. Речь, по его словам, идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

"Соединенные Штаты и международное сообщество ясно дали понять, что любые попытки установить контроль над суверенной территорией Украины не будут считаться законными", – сказал спикер.

Кирби заявил, что РФ будет манипулировать результатами "голосования" и ложно утверждать, что украинский народ якобы "хочет присоединиться к России".

"Очень важно будет выявлять эту дезинформацию и противодействовать этому в режиме реального времени", – добавил он.

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