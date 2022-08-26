"Они идиоты, криворукие дебилы". Арестович прокомментировал удар оккупантов по Чаплино

"Скорее всего, пытались поймать воинский эшелон на перегоне где-то, на стоянке. Но, как всегда, промахнулись и попали по гражданским, потому что они криворукие дебилы. Вот и все. Они идиоты", – отметил он.

Советник главы ОП скептически прокомментировал сообщения российского минобороны о гибели в результате удара по Чаплино 200 украинских военнослужащих.

По словам Арестовича, оккупанты, ведя разведку целей и впоследствии нанося удары, делают это "на авось и от балды". Беда еще и в том, считает он, что российские военные не несут никакой ответственности за удары по гражданским целям.

"У нас, если бы кто-то вмазал по поезду гражданскому, например, я не знаю, что было бы. И формально, и неформально", – добавил Арестович.

Он подчеркнул, что украинская армия воюет на своей земле и не наносит ударов по гражданским, и даже если бы ВСУ пришлось воевать на территории России, подход был бы таким же – берегли бы мирных россиян, "как своих".

Советник главы ОП напомнил, что "Россия не жалела никогда ни своих, ни чужих" и предположил, что, к его сожалению, подобные Чаплино удары по мирным жителям не прекратятся.

Арестович указал, что в Украине были тревожные настроения перед Днем Независимости – многие опасались, что ВС РФ попробуют "снести половину страны". Но оказалось, что обстрел Чаплино и еще ряд локальных ударов – это все, что может российская армия, добавил он.