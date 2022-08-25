"24 августа для России – сакральная дата". Оккупанты в День Независимости Украины обстреляли 58 населенных пунктов

"24 августа для России – сакральная дата, которой они не могли бы не воспользоваться для своих зверских дел. К сожалению, как мы в МВД и предупреждали, вчерашний праздник независимости россияне портили с маниакальной жестокостью. Во-первых, количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов – это значительно большее количество обстрелов, чем обычно. В результате таких обстрелов погибают и травмируются десятки человек", – сказал Енин.

Помимо этого, по его словам, за прошедшие сутки по Украине прокатилась и волна фейковых "минирований".

"Телефонные террористы миновали железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре. Всего подразделения полиции получили 17 таких сообщений, в которых речь шла о минировании 118 объектов. Общее количество эвакуированных составило почти 3800 человек", – отметил первый замглавы МВД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)