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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"24 августа для России – сакральная дата". Оккупанты в День Независимости Украины обстреляли 58 населенных пунктов

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По словам Енина, помимо обстрелов, за прошедшие сутки по Украине прокатилась волна фейковых "минирований"
По словам Енина, помимо обстрелов, за прошедшие сутки по Украине прокатилась волна фейковых "минирований"
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Российские оккупанты в День Независимости Украины обстреляли 58 украинских населенных пунктов. Об этом в эфире "Завтра с 1+1" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает пресс-служба МВД.

"24 августа для России – сакральная дата, которой они не могли бы не воспользоваться для своих зверских дел. К сожалению, как мы в МВД и предупреждали, вчерашний праздник независимости россияне портили с маниакальной жестокостью. Во-первых, количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов – это значительно большее количество обстрелов, чем обычно. В результате таких обстрелов погибают и травмируются десятки человек", – сказал Енин.

Помимо этого, по его словам, за прошедшие сутки по Украине прокатилась и волна фейковых "минирований".

"Телефонные террористы миновали железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре. Всего подразделения полиции получили 17 таких сообщений, в которых речь шла о минировании 118 объектов. Общее количество эвакуированных составило почти 3800 человек", – отметил первый замглавы МВД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".

24 августа российские захватчики, в частности, обстреляли Чаплино Днепропетровской области. Удары оккупантов пришлись по пассажирским вагонам на железнодорожной станции и жилым домам. В результате атаки противника погибли 25 человек.

Теги: Россия, МВД, Украина, День Независимости, минирование, обстрелы, война России против Украины, Евгений Енин, российские оккупанты
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