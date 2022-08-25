В Чаплино завершили спасательные работы. В результате ракетных ударов оккупантов погибли 25 человек

Он отметил, что спасательно-поисковые работы в Чаплино завершены.

Среди погибших из-за обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции двое детей.

"11-летний мальчик погиб под завалами дома, шестилетний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции", – уточнил Тимошенко.

Ранения получил 31 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские захватчики обстреляли Чаплино 24 августа. Об этом в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявил президент Украины Владимир Зеленский. Удары оккупантов пришлись по пассажирским вагонам на железнодорожной станции и жилым домам.

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости. Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".