Среди погибших вследствие ракетного удара по Чаплино Днепропетровской области – двое детей – глава ОВА

"Продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. Российская атака, произошедшая накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков – шести и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели русские ракеты", – написал он.

Полиция по факту обстрела открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).