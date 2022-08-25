Среди погибших вследствие ракетного удара по Чаплино Днепропетровской области – двое детей – глава ОВА

"Продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. Российская атака, произошедшая накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков – шести и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели русские ракеты", – написал он.
Полиция по факту обстрела открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Оккупанты нанесли ракетный удар по пассажирским вагонам на железнодорожной станции Чаплино.
Президент Владимир Зеленский сообщал о 22 погибших, пять из них сгорели в машине. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что оккупанты нанесли по Чаплино несколько ракетных ударов. Кроме железнодорожной станции, ракеты попали также в частный дом. Ранения, по его словам, получили 22 человека.