Войска РФ обстреляли Кривой Рог из РСЗО "Торнадо-С" кассетными боеприпасами – Вилкул

"Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 км) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.

Вилкул призвал жителей города "внимательно смотреть под ноги", так как на земле могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. При их выявлении он посоветовал звонить на линии "101" и "102".

Война России против Украины. Главное (обновляется)



