Войска РФ обстреляли Кривой Рог из РСЗО "Торнадо-С" кассетными боеприпасами – Вилкул

"Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 км) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.
Вилкул призвал жителей города "внимательно смотреть под ноги", так как на земле могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. При их выявлении он посоветовал звонить на линии "101" и "102".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.