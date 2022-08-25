В ночь на 25 августа оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 – Ким

Обстрел был совершен около 3.30 ночи.
"По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный жилищный сектор. В результате произошло возгорание частного дома. Также повреждения получили несколько домов. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о последствиях разрушений уточняется", – написал Ким.
Также оккупанты обстреливали портовую инфраструктуру Николаева вечером из реактивных систем залпового огня "Смерч", пострадавших нет.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.