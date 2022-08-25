В ночь на 25 августа оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 – Ким

Обстрел был совершен около 3.30 ночи.

"По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный жилищный сектор. В результате произошло возгорание частного дома. Также повреждения получили несколько домов. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о последствиях разрушений уточняется", – написал Ким.

Также оккупанты обстреливали портовую инфраструктуру Николаева вечером из реактивных систем залпового огня "Смерч", пострадавших нет.