Оккупанты вечером обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" – ОК "Юг"

"Николаев под вечер атакован реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Удар направлен на портовую инфраструктуру", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате удара нет, масштабы разрушений уточняются.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.