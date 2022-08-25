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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вечером обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" – ОК "Юг"

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Оккупанты обстреляли Николаев
Оккупанты обстреляли Николаев
Фото: EPA

Российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Смерч" вечером 24 августа обстреляли Николаев. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 25 августа.

"Николаев под вечер атакован реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Удар направлен на портовую инфраструктуру", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате удара нет, масштабы разрушений уточняются.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1076492999678886/


Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, РСЗО Смерч, обстрелы, война России против Украины
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