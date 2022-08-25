Оккупанты обстреляли Великомихайловку Днепропетровской области, пострадало пять взрослых и трое детей – Резниченко

"По Синельниковскому району после полуночи враг ударил четвертый раз за сутки. В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших. Среди них трое детей. Самой маленькой девочке всего два года! Все в больнице", – говорится в сообщении.

Резниченко отметил, что в Чаплино, где оккупанты нанесли несколько ракетных ударов, продолжаются поисково-спасательные работы. По его словам, погибло более 20 человек.

По Никопольскому району оккупанты трижды наносили удары из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Пострадавших нет.

"Криворожский район обстреливали российские "Ураганы" и "Смерчи". Попали в Апостоловскую и Широковскую общины. Село Кошевое осталось без света. Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали", – написал Резниченко.

Также, по его словам, в Днепровском районе система противовоздушной обороны сбила российскую ракету.