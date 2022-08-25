Россия имитировала ракетные удары. ВСУ объяснили рекордное количество тревог 24 августа

По его словам, в День Независимости враг совершил более 200 вылетов тактической и стратегической авиации. На каждую из них включается сигнал "воздушной тревоги", поэтому их количество в праздничный день было рекордным.
"Неизвестно, ударит враг или нет, но в любом случае включается воздушная тревога. Вчера у них задача была одна – держать Украину в напряжении и не дать отметить наш главный праздник", – сказал он.
Спикер также сообщил, что за сутки РФ совершила восемь ракетных ударов с дальних бомбардировщиков. Враг использовал ракеты ХА-22, такие же, как при попадании в торговый центр в Кременчуге.
"Это разрушительная ракета, еще советская, она очень не точная, но очень разрушительная. Ее задача – взрыв, ее еще называют убийцей авианосцев", – отметил он.
Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".
В День Независимости Украины оккупанты обстреляли 58 украинских населенных пунктов, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Кроме того, за сутки по стране прокатилась и волна фейковых "минирований". Телефонные террористы заявляли о бомбах на железнодорожных вокзалах в Виннице, Ровно, Хмельницком, анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре – всего 118 объектов. Общее количество эвакуированных составило почти 3,8 тыс. человек.