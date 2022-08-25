Россия имитировала ракетные удары. ВСУ объяснили рекордное количество тревог 24 августа

По его словам, в День Независимости враг совершил более 200 вылетов тактической и стратегической авиации. На каждую из них включается сигнал "воздушной тревоги", поэтому их количество в праздничный день было рекордным.

"Неизвестно, ударит враг или нет, но в любом случае включается воздушная тревога. Вчера у них задача была одна – держать Украину в напряжении и не дать отметить наш главный праздник", – сказал он.

Спикер также сообщил, что за сутки РФ совершила восемь ракетных ударов с дальних бомбардировщиков. Враг использовал ракеты ХА-22, такие же, как при попадании в торговый центр в Кременчуге.

"Это разрушительная ракета, еще советская, она очень не точная, но очень разрушительная. Ее задача – взрыв, ее еще называют убийцей авианосцев", – отметил он.