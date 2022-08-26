В Чаплино российские ракеты убили 25 человек, повреждены десятки домов. Видео последствий

В ролике видны воронки от ракет, разрушенные дома, поврежденные автомобили.

"Укринформ" сообщил, что сначала ракеты ударили по жилым домам, а через час – по железнодорожной станции.

Ракетой, в частности, полностью уничтожило жилой дом, в котором жила семья с двумя детьми, младший сын погиб. На месте дома образовалась воронка глубиной до шести метров.

Председатель Дубовиковского сельского совета Николай Карнаух отметил, что последствия атаки еще фиксируются и речь может идти о повреждении около 200 домов.

Пока известно об уничтожении двух частных домов и повреждении 30 домов и 35 хозяйственных построек.

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