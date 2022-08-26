В Чаплино российские ракеты убили 25 человек, повреждены десятки домов. Видео последствий

В ролике видны воронки от ракет, разрушенные дома, поврежденные автомобили.
"Укринформ" сообщил, что сначала ракеты ударили по жилым домам, а через час – по железнодорожной станции.
Ракетой, в частности, полностью уничтожило жилой дом, в котором жила семья с двумя детьми, младший сын погиб. На месте дома образовалась воронка глубиной до шести метров.
Председатель Дубовиковского сельского совета Николай Карнаух отметил, что последствия атаки еще фиксируются и речь может идти о повреждении около 200 домов.
Пока известно об уничтожении двух частных домов и повреждении 30 домов и 35 хозяйственных построек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреляли Чаплино 24 августа. Российские ракеты попали в жилые дома, пассажирский поезд на станции и здание вокзала.
Жертвами обстрела стали 25 человек, в том числе двое детей (11-летний мальчик погиб под завалами дома, шестилетний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции). Ранения получили более 30 человек.
По данным Офиса генпрокурора, Чаплино обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч" и ракетами С-300, по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер". СБУ начала уголовное производство во факту нарушения законов и обычаев войны.