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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чаплино российские ракеты убили 25 человек, повреждены десятки домов. Видео последствий

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В Чаплино прилетели разные виды ракет
В Чаплино прилетели разные виды ракет
Фото: armyinform.com.ua

В результате массированного ракетного удара российских оккупантов 24 августа по поселку Чаплино Днепропетровской области 25 человек погибли и более 30 человек получили ранения и травмы. Видео из пострадавшего населенного пункта опубликовало 25 августа Общественное.

В ролике видны воронки от ракет, разрушенные дома, поврежденные автомобили.

"Укринформ" сообщил, что сначала ракеты ударили по жилым домам, а через час – по железнодорожной станции.

Ракетой, в частности, полностью уничтожило жилой дом, в котором жила семья с двумя детьми, младший сын погиб. На месте дома образовалась воронка глубиной до шести метров.

Председатель Дубовиковского сельского совета Николай Карнаух отметил, что последствия атаки еще фиксируются и речь может идти о повреждении около 200 домов.

Пока известно об уничтожении двух частных домов и повреждении 30 домов и 35 хозяйственных построек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Чаплино 24 августаРоссийские ракеты попали в жилые дома, пассажирский поезд на станции и здание вокзала.

Жертвами обстрела стали 25 человек, в том числе двое детей (11-летний мальчик погиб под завалами дома, шестилетний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции). Ранения получили более 30 человек.

По данным Офиса генпрокурора, Чаплино обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч" и ракетами С-300, по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер". СБУ начала уголовное производство во факту нарушения законов и обычаев войны.

видео

Видео: Суспільне Дніпро / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, автомобили, война, Днепропетровская область, видео, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, семья, мальчик, ребенок, погибшие, ранение, российские оккупанты, Чаплино
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