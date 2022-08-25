Евросоюз о ракетном ударе по Чаплино: Еще одно ужасное нападение России на мирных жителей

"Евросоюз решительно осуждает еще одно ужасное нападение России на мирных жителей – в Чаплино в День Независимости Украины. Виновные в российском ракетном терроре будут привлечены к ответственности", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Чаплино 24 августа. Об этом в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявил президент Украины Владимир Зеленский. Удары оккупантов пришлись по пассажирским вагонам на железнодорожной станции и жилым домам.

Жертвами обстрела стали 25 человек, в том числе двое детей (11-летний мальчик погиб под завалами дома, шестилетний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции). Ранения получили более 30 человек.

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости 24 августа. Зеленский призывал граждан особо соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".