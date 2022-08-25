Среди погибших и раненых в Чаплино есть железнодорожники – Камышин

По его информации на утро 25 августа, в результате удара по поселку – 25 погибших, в том числе три железнодорожника, 31 человек ранен, среди них четыре железнодорожника.
"Даже после таких страшных дней мы поднимаемся и продолжаем работать по графику и сшиваем страну от востока до запада", – добавил он.
Оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. Под обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда. 8 апреля в результате удара россиян "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области погиб 61 человек, еще 121 получил ранения. 3 мая были атакованы сразу шесть станций в центре и на западе Украины.
Камышин отмечал 18 августа, что "уже привык к ударам по железной дороге". "Так начинается мое утро – с мониторинга обстрелянных железнодорожных объектов", – сказал он.
Удары по железнодорожной инфраструктуре – одна из главных стратегий оккупантов: россияне хотят сделать Украину "не мобильной", пояснял Камышин.
Российские оккупанты обстреляли Чаплино 24 августа. Российские ракеты попали в жилые дома, пассажирский поезд на станции и здание вокзала.
Жертвами обстрела стали 25 человек, в том числе двое детей (11-летний мальчик погиб под завалами дома, шестилетний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции). Ранения получили более 30 человек.
По данным Офиса генпрокурора, Чаплино обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч" и ракетами С-300, по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер". СБУ начала уголовное производство во факту нарушения законов и обычаев войны.
В День Независимости Украины, по данным МВД, оккупанты обстреляли 58 украинских населенных пунктов. Враг совершил более 200 вылетов тактической и стратегической авиации, рассказали в Воздушных силах ВСУ.