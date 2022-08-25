ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди погибших и раненых в Чаплино есть железнодорожники – Камышин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты ударили ракетами по станции Чаплино, пассажирскому поезду и жилым домам в поселке
Оккупанты ударили ракетами по станции Чаплино, пассажирскому поезду и жилым домам в поселке
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

В результате ракетных ударов российских оккупантов по поселку Чаплино в Днепропетровской области есть сотрудники "Укрзалізниці". Об этом сообщил 25 августа в Telegram глава правления компании Александр Камышин.

По его информации на утро 25 августа, в результате удара по поселку – 25 погибших, в том числе три железнодорожника, 31 человек ранен, среди них четыре железнодорожника.

"Даже после таких страшных дней мы поднимаемся и продолжаем работать по графику и сшиваем страну от востока до запада", – добавил он.

Оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуреПод обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда. 8 апреля в результате удара россиян "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области погиб 61 человек, еще 121 получил ранения. 3 мая были атакованы сразу шесть станций в центре и на западе Украины.

Камышин отмечал 18 августа, что "уже привык к ударам по железной дороге". "Так начинается мое утро – с мониторинга обстрелянных железнодорожных объектов", – сказал он.

Удары по железнодорожной инфраструктуре – одна из главных стратегий оккупантов: россияне хотят сделать Украину "не мобильной", пояснял Камышин.

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Чаплино 24 августаРоссийские ракеты попали в жилые дома, пассажирский поезд на станции и здание вокзала.

Жертвами обстрела стали 25 человек, в том числе двое детей (11-летний мальчик погиб под завалами дома, шестилетний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции). Ранения получили более 30 человек.

По данным Офиса генпрокурора, Чаплино обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч" и ракетами С-300, по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер". СБУ начала уголовное производство во факту нарушения законов и обычаев войны.

В День Независимости Украины, по данным МВД, оккупанты обстреляли 58 украинских населенных пунктов. Враг совершил более 200 вылетов тактической и стратегической авиации, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Теги: Укрзалізниця, железная дорога, Днепропетровская область, обстрелы, ракеты, Александр Камышин, Чаплино
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото
В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото
40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье
40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины
"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде
"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде
"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки
"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (260731)
2
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (133462)
3
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (65714)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (27194)
5
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (22926)
6
Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео (22904)
7
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (22419)
8
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео (21560)
 
 
 
 