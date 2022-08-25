Джонсон стал владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці" под номером 001. Фото

В публикации отмечается, что Джонсон трижды пользовался услугами компании, чтобы приехать в Киев.

"Железнодорожники благодарны Джонсону за поддержку в День Независимости и рассчитывают видеть одного из самых больших друзей Украины на борту украинских поездов еще чаще, а после окончания войны тем более", – отмечается в заявлении.

Полномасштабный запуск программы лояльности планируется в ближайшее время, точная дата пока не называется.