Джонсон стал владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці" под номером 001. Фото

В публикации отмечается, что Джонсон трижды пользовался услугами компании, чтобы приехать в Киев.
"Железнодорожники благодарны Джонсону за поддержку в День Независимости и рассчитывают видеть одного из самых больших друзей Украины на борту украинских поездов еще чаще, а после окончания войны тем более", – отмечается в заявлении.
Полномасштабный запуск программы лояльности планируется в ближайшее время, точная дата пока не называется.
24 августа, в День Независимости Украины, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Это уже третий визит Джонсона в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
Во время визита Джонсон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере £54 млн (2,4 млрд грн). Также он снова прогулялся по Киеву с украинским президентом и принял участие в открытии на Аллее смелости таблички в его честь. Кроме того, Джонсон получил орден Свободы от президента Украины и вместе с Зеленским погасил новую марку "Укрпошти".