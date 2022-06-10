Оккупанты после ДВРЗ атаковали еще один вагоноремонтный завод в Украине – глава "Укрзалізниці"

Он напомнил, что 5 июня россияне нанесли ракетный удар по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве.
"На следующий день они ударили по еще одному вагоноремонтному заводу нашему. Они бьют системно каждый день по нашей железнодорожной инфраструктуре", – заявил Камышин.
По его словам, сейчас это одна из главных стратегий оккупантов: россияне хотят сделать Украину "не мобильной".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 5 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам Киева. Погибших, по данным мэра столицы Виталия Кличко, нет, один человек получил ранения. Четыре ракеты ударили по ДВРЗ, одну сбила ПВО.
Российское минобороны соврало, что цель удара – "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", сообщил Камышин. Он подчеркнул: на заводе ремонтировали полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции. В тот же день завод посетили журналисты, их репортажи подтверждают слова Камышина.
9 июня завод вернулся к работе там, где это возможно, – несколько цехов уже не подлежат ремонту.