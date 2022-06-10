Оккупанты после ДВРЗ атаковали еще один вагоноремонтный завод в Украине – глава "Укрзалізниці"

Он напомнил, что 5 июня россияне нанесли ракетный удар по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве.

"На следующий день они ударили по еще одному вагоноремонтному заводу нашему. Они бьют системно каждый день по нашей железнодорожной инфраструктуре", – заявил Камышин.

По его словам, сейчас это одна из главных стратегий оккупантов: россияне хотят сделать Украину "не мобильной".

Война России против Украины. Главное (обновляется)