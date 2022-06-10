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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Завод в Киеве, по которому ударили ракетами оккупанты, возобновил работу

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Утром 5 июня российские оккупанты по ДВЗВ
Утром 5 июня российские оккупанты по ДВЗВ
Фото: ЛЕЩЕНКО ТУТ / Telegram

Дарницкий вагоноремонтный завод вернулся к работе после обстрела российских оккупантов 5 июня. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализниці" Александр Камышин в Telegram.

По его словам, два дня на заводе продолжались следственные действия. Правоохранительные органы зафиксировали результаты обстрелов.

Еще день разгребали завалы. Камышин выразил благодарносьт местным активистам, которые в этом помогли.

"А уже к четвертому дню, в четверг, завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, где это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов. Возобновляем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт", – написал он.

Контекст:

Утром 5 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам Киева. Погибших, по данным мэра столицы Виталия Кличко, нет.

Четыре ракеты ударили по ДВРЗ, один человек получил ранения. Российское минобороны соврало, что цель удара – "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", сообщил Камышин. Он подчеркнул: на заводе ремонтировали полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции. В тот же день завод посетили журналисты, их репортажи подтверждают слова Камышина.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, война, Укрзалізниця, война России против Украины, Александр Камышин, российские оккупанты
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