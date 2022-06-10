Завод в Киеве, по которому ударили ракетами оккупанты, возобновил работу

По его словам, два дня на заводе продолжались следственные действия. Правоохранительные органы зафиксировали результаты обстрелов.

Еще день разгребали завалы. Камышин выразил благодарносьт местным активистам, которые в этом помогли.

"А уже к четвертому дню, в четверг, завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, где это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов. Возобновляем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт", – написал он.