Завод в Киеве, по которому ударили ракетами оккупанты, возобновил работу

По его словам, два дня на заводе продолжались следственные действия. Правоохранительные органы зафиксировали результаты обстрелов.
Еще день разгребали завалы. Камышин выразил благодарносьт местным активистам, которые в этом помогли.
"А уже к четвертому дню, в четверг, завод вернулся к работе. Начинаем работать в тех цехах, где это возможно. Переносим уцелевшее оборудование из разрушенных цехов. Возобновляем ремонт вагонов. Потому что нам нужно наращивать экспорт", – написал он.
Утром 5 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам Киева. Погибших, по данным мэра столицы Виталия Кличко, нет.
Четыре ракеты ударили по ДВРЗ, один человек получил ранения. Российское минобороны соврало, что цель удара – "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", сообщил Камышин. Он подчеркнул: на заводе ремонтировали полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции. В тот же день завод посетили журналисты, их репортажи подтверждают слова Камышина.