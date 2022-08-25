В День Независимости в Украине погибли двое детей, около 10 ранены – Офис генпрокурора

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 376 детей, 733 получили ранения разной степени тяжести, говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.
В ОГП подчеркивают, что это не окончательные цифры, продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
24 февраля практически целый день в разных регионах Украины звучали звуки тревоги. В течение ночи и дня российские оккупанты обстреливали Запорожскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую, Сумскую, Донецкую, Хмельницкую, Харьковскую области.
24 августа российские захватчики, в частности, обстреляли Чаплино Днепропетровской области. Удары оккупантов пришлись по пассажирским вагонам на железнодорожной станции и жилым домам. В результате атаки противника погибли 25 человек.