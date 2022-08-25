В День Независимости в Украине погибли двое детей, около 10 ранены – Офис генпрокурора

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 376 детей Фото: ЕРА

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 376 детей, 733 получили ранения разной степени тяжести, говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

В ОГП подчеркивают, что это не окончательные цифры, продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.