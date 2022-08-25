На месте обстрелов в Чаплино нашли остатки ракет С-300, "Искандер" и снаряда "Смерч" – Офис генпрокурора

Производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Днепропетровской области.

"Ракеты страны-агрессора попали в жилые здания, повредили пассажирский поезд и административное здание железнодорожного вокзала... На месте происшествия обнаружены остатки [ракет] реактивной системы залпового огня "Смерч" и С-300, по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Чаплино 24 августа. Об этом в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявил президент Украины Владимир Зеленский. Удары оккупантов пришлись по пассажирским вагонам на железнодорожной станции и жилым домам.

Жертвами обстрела стали 25 человек, в том числе двое детей (11-летний мальчик погиб под завалами дома, шестилетний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции). Ранения получили более 30 человек.

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости (24 августа). Зеленский призывал граждан особо соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".

В День Независимости Украины, по данным МВД, оккупанты обстреляли 58 украинских населенных пунктов. Враг совершил более 200 вылетов тактической и стратегической авиации, рассказали в Воздушных силах ВСУ.