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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представительница ООН по гуманитарным вопросам призвала "все стороны конфликта" придерживаться международного права

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Гуманитарный координатор ООН по Украине прировняла Украину к России тем, что призвала "все стороны" придерживаться международного права
Гуманитарный координатор ООН по Украине прировняла Украину к России тем, что призвала "все стороны" придерживаться международного права
Фото: ukraine.un.org

Гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун призвала Украину и Россию соблюдать международное право, комментировав удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области, в результате которого погибли 25 человек. Об этом говорится в заявлении чиновницы, опубликованном на сайте ООН 25 августа.

"Дети были убиты во время этой атаки, и они погибли в безопасных местах, в своих домах или во время путешествия со своими семьями. Да, они должны были быть в безопасности, а они не были", – говорится в сообщении. 

Она отметила, что  обстрелы – очередное напоминание, "какие страдания" принесла украинцам война. Браун заявила, что во время войны граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены, но вместо этого шесть месяцев украинцы видят как "умирают или получают травмы их родные".

"Все стороны без исключения должны уважать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о сохранении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, чтобы они были защищены, их дома сохранены, а основные услуги продолжали предоставляться", – резюмировала представительница ООН. 

Украинские СМИ, в частности "Европейская правда" и "РБК- Україна" пишут, что таким заявлением Браун "фактически приравнивает Украину к России". По их мнению, это "в определенной степени" напоминает скандальный отчет правозащитной организации Amnesty International. Тогда организация заявила, что украинские военные подвергают опасности простых людей. 

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Чаплино 24 августаРоссийские ракеты попали в жилые дома, пассажирский поезд на станции и здание вокзала.

Жертвами обстрела стали 25 человек, в том числе двое детей (11-летнего мальчика бросило на соседний двор, шестилетний ребенок погиб во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции). Ранения получили более 30 человек.

В докладе Amnesty International, который был опубликован 4 августа, говорилось о том, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население"создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах". 

Президент Владимир Зеленский на это заявил, что российские удары по Украине не могут быть оправданы ни при каких условиях и отметив, что авторы доклада пропустили много атак со стороны РФ.

7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли".

13 августа организация заявила, что их отчет проверят внешние эксперты

Теги: Россия, Украина, ООН, Amnesty International, военные, Владимир Зеленский, российская агрессия, международное право, война России против Украины, инфраструктура, доклад, российские оккупанты, Чаплино
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