Представительница ООН по гуманитарным вопросам призвала "все стороны конфликта" придерживаться международного права

Гуманитарный координатор ООН по Украине прировняла Украину к России тем, что призвала "все стороны" придерживаться международного права Фото: ukraine.un.org

"Дети были убиты во время этой атаки, и они погибли в безопасных местах, в своих домах или во время путешествия со своими семьями. Да, они должны были быть в безопасности, а они не были", – говорится в сообщении.

Она отметила, что обстрелы – очередное напоминание, "какие страдания" принесла украинцам война. Браун заявила, что во время войны граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены, но вместо этого шесть месяцев украинцы видят как "умирают или получают травмы их родные".

"Все стороны без исключения должны уважать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о сохранении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, чтобы они были защищены, их дома сохранены, а основные услуги продолжали предоставляться", – резюмировала представительница ООН.

Украинские СМИ, в частности "Европейская правда" и "РБК- Україна" пишут, что таким заявлением Браун "фактически приравнивает Украину к России". По их мнению, это "в определенной степени" напоминает скандальный отчет правозащитной организации Amnesty International. Тогда организация заявила, что украинские военные подвергают опасности простых людей.