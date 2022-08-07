Amnesty International извинилась за "причинивший боль" доклад, но не отказалась от его выводов

Amnesty International "полностью поддерживает" свои выводы, опубликованные в докладе, говорится в заявлении организации Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном Reuters 7 августа.

В нем отмечается, что Amnesty International "глубоко сожалеет" о "страданиях и гневе", которые вызвал ее доклад.

Организация "полностью поддерживает выводы", но "сожалеет о причиненной боли", подчеркивается в заявлении.

В Amnesty International указали, что якобы никакие действия ВСУ, которые они задокументировали, "не оправдывают нарушения со стороны России".