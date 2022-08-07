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Amnesty International извинилась за "причинивший боль" доклад, но не отказалась от его выводов

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Amnesty International "полностью поддерживает" свои выводы, опубликованные в докладе, говорится в заявлении организации
Amnesty International "полностью поддерживает" свои выводы, опубликованные в докладе, говорится в заявлении организации
Фото: depositphotos.com

Международная правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом, в котором говорилось о том, что якобы ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном Reuters 7 августа.

В нем отмечается, что Amnesty International "глубоко сожалеет" о "страданиях и гневе", которые вызвал ее доклад.

Организация "полностью поддерживает выводы", но "сожалеет о причиненной боли", подчеркивается в заявлении.

В Amnesty International указали, что якобы никакие действия ВСУ, которые они задокументировали, "не оправдывают нарушения со стороны России".

Контекст:

Доклад Amnesty International, который вызвал волну критики, был опубликован 4 августа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к Amnesty International.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны.

Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она. 5 августа Покальчук объявила, что увольняется из Amnesty International.

Теги: Россия, Украина, Amnesty International, ВСУ, отчет, война России против Украины, доклад, критика
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