The Times назвала Amnesty International путинскими пропагандистами. Газета считает, что AI должна "уйти со сцены"

Организация подвергается критике из-за последнего доклада о войне России против Украины, в котором предъявлены обвинения в адрес Вооруженных сил Украины и который вызвал волну возмущения в украинском обществе. Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Авторы материала вспоминают о сценаристке Вере Бриттейн, которая в 1945 году, когда в Великобритании стало известно о существовании концлагерей, созданных нацистами в Европе во время Второй мировой войны, "утверждала, что эти ужасы были обнародованы "частично, по крайней мере для того, чтобы отвлечь внимание от хаоса, произведенного в немецких городах уничтожающими бомбардировками союзников".

Участники гуманитарных миссий, которые заявляют о своей озабоченности по поводу гуманитарных проблем, "иногда не в состоянии уловить основное моральное различие между справедливым и злым делом", пишет The Times.

По оценке газеты, "примером сравнимой тупости" стала Amnesty International. Организация, которая изначально занималась освещением дел "узников совести", на этой неделе стала "рупором для пропаганды путинского режима", подчеркивается в статье.

Журналисты отмечают, что в Украине последний доклад Amnesty вызвал "всеобщий гнев", а глава государства Владимир Зеленский обвинил организацию в том, что она перекладывает ответственность с агрессора на жертву.

"Он абсолютно прав", – подчеркивается в статье. Журналисты отмечают, что согласно Женевским конвенциям, есть обязательство защиты некомбатантов во время войн, и мониторинговая деятельность международных организаций, таких, например, как Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, может обеспечить их выполнение – привлекая внимание к нарушениям.

"Это совершенно иное, чем обвинять и порочить жертв агрессии, чем и занимается Amnesty", – пишет The Times. Издание не удивлено реакцией украинского представительства, которое заявило, что пыталось помешать публикации отчета.

Сейчас Amnesty "тщетно пытается отвести критику", заявляя, что осуждает вторжение РФ в Украину, считает газета. Это, как считают журналисты, "слабая отговорка".

Британская газета объясняет, что ВСУ базируются в районах, где живут гражданские, потому что Россия атакует их.

"Такой устоявшийся метод российских военных действий, как в Чечне и Сирии, так и в Украине. Украинские силы оказывают доблестное сопротивление этим нападениям, пытаясь помочь мирным жителям покинуть подвергающиеся опасности районы", – подчеркивает СМИ.

The Times упомянула, как в 2021 году Amnesty сначала дала статус узника совести российскому оппозиционеру Алексею Навальному, а потом лишила его. Этот случай СМИ называет опытом унижения Amnesty перед Кремлем и фиаско, которое ничему не научило организацию.

Издание критикует и позицию генсека Amnesty International Агнесс Калламар, которая после критики отчета не извинилась, а заявила, что организацию атакуют в соцсетях украинские и российские "мобы и тролли". "Это называется военной пропагандой, дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", – написала Калламар в Twitter 4 августа.

В любой серьезной неправительственной организации Калламар в такой ситуации ушла бы в отставку, но "репутацию Amnesty не спасти никакими средствами", пишет газета.

Издание призывает остановиться людей, которые "щедро жертвуют деньги и время" Amnesty, "полагая, что помогают жертвам преследований".

"Некогда уважаемая" гуманитарная Amnesty International сегодня демонстрирует "прискорбное безразличие к угнетению", говорится в статье The Times. Издание считает, что организация, "показав себя мягкой к преступности и мягкой к фашизму, должна иметь достоинство уйти со сцены".