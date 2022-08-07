ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

The Times назвала Amnesty International путинскими пропагандистами. Газета считает, что AI должна "уйти со сцены"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
The Times призвала прекратить финансирование Amnesty International
The Times призвала прекратить финансирование Amnesty International
Фото: depositphotos.com

5 августа влиятельная британская ежедневная газета The Times опубликовала редакционную статью "Мнение The Times о докладе Amnesty International по Украине: путинские пропагандисты", в которой резко раскритиковала международную правозащитную организацию Amnesty International.

Организация подвергается критике из-за последнего доклада о войне России против Украины, в котором предъявлены обвинения в адрес Вооруженных сил Украины и который вызвал волну возмущения в украинском обществе. Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Авторы материала вспоминают о сценаристке Вере Бриттейн, которая в 1945 году, когда в Великобритании стало известно о существовании концлагерей, созданных нацистами в Европе во время Второй мировой войны, "утверждала, что эти ужасы были обнародованы "частично, по крайней мере для того, чтобы отвлечь внимание от хаоса, произведенного в немецких городах уничтожающими бомбардировками союзников". 

Участники гуманитарных миссий, которые заявляют о своей озабоченности по поводу гуманитарных проблем, "иногда не в состоянии уловить основное моральное различие между справедливым и злым делом", пишет The Times. 

По оценке газеты, "примером сравнимой тупости" стала Amnesty International. Организация, которая изначально занималась освещением дел "узников совести", на этой неделе стала "рупором для пропаганды путинского режима", подчеркивается в статье. 

Журналисты отмечают, что в Украине последний доклад Amnesty вызвал "всеобщий гнев", а глава государства Владимир Зеленский обвинил организацию в том, что она перекладывает ответственность с агрессора на жертву. 

"Он абсолютно прав", – подчеркивается в статье. Журналисты отмечают, что согласно Женевским конвенциям, есть обязательство защиты некомбатантов во время войн, и мониторинговая деятельность международных организаций, таких, например, как Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, может обеспечить их выполнение – привлекая внимание к нарушениям. 

"Это совершенно иное, чем обвинять и порочить жертв агрессии, чем и занимается Amnesty", – пишет The Times. Издание не удивлено реакцией украинского представительства, которое заявило, что пыталось помешать публикации отчета. 

Сейчас Amnesty "тщетно пытается отвести критику", заявляя, что осуждает вторжение РФ в Украину, считает газета. Это, как считают журналисты, "слабая отговорка". 

Британская газета объясняет, что ВСУ базируются в районах, где живут гражданские, потому что Россия атакует их.

"Такой устоявшийся метод российских военных действий, как в Чечне и Сирии, так и в Украине. Украинские силы оказывают доблестное сопротивление этим нападениям, пытаясь помочь мирным жителям покинуть подвергающиеся опасности районы", – подчеркивает СМИ. 

The Times упомянула, как в 2021 году Amnesty сначала дала статус узника совести российскому оппозиционеру Алексею Навальному, а потом лишила его. Этот случай СМИ называет опытом унижения Amnesty перед Кремлем и фиаско, которое ничему не научило организацию. 

Издание критикует и позицию генсека Amnesty International Агнесс Калламар, которая после критики отчета не извинилась, а заявила, что организацию атакуют в соцсетях украинские и российские "мобы и тролли". "Это называется военной пропагандой, дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", – написала Калламар в Twitter 4 августа. 

В любой серьезной неправительственной организации Калламар в такой ситуации ушла бы в отставку, но "репутацию Amnesty не спасти никакими средствами", пишет газета. 

Издание призывает остановиться людей, которые "щедро жертвуют деньги и время" Amnesty, "полагая, что помогают жертвам преследований". 

"Некогда уважаемая" гуманитарная Amnesty International сегодня демонстрирует "прискорбное безразличие к угнетению", говорится в статье The Times. Издание считает, что организация, "показав себя мягкой к преступности и мягкой к фашизму, должна иметь достоинство уйти со сцены". 

Контекст:

Доклад Amnesty International, который вызвал волну критики, был опубликован 4 августа. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к  Amnesty International. 

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны. 

Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она.

5 августа Покальчук объявила, что увольняется из Amnesty International.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Amnesty International, пропаганда, Владимир Зеленский, Международный комитет Красного Креста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (172858)
2
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (92553)
3
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски (54614)
4
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (51046)
5
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (23382)
6
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (22249)
7
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки (20268)
8
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде (17261)
 
 
 
 