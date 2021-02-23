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Amnesty International лишила Навального статуса узника совести

В международной правозащитной организации Amnesty International подчеркнули, что продолжат сбор подписей под петицией за освобождение российского оппозиционера Алексея Навального, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам.

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В организации предположили, что запросы, побудившие обратиться к заявлениям Навального 15-летней давности, были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом
В организации предположили, что запросы, побудившие обратиться к заявлениям Навального 15-летней давности, были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом
Фото: depositphotos.com

Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести. Об этом медиаменеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев сообщил "Медиазоне".

Журналист Аарон Мате сегодня опубликовал в Twitter скриншот электронного письма от организации, в котором говорится, что Amnesty International "больше не считает Навального узником совести из-за того, что он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний".

Артемьев подтвердил, что организация больше не будет использовать в отношении политика словосочетание "узник совести", поскольку юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что "они достигают уровня hate speech".

Представитель организации подчеркнул, что призыв Amnesty немедленно освободить оппозиционера остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам. По словам Артемьева, организация продолжит сбор подписей под петицией за освобождение Навального.

Артемьев добавил, что у представителей организации "сложилось впечатление, что поступившие в национальные секции запросы, побудившие обратиться к заявлениям Навального 15-летней давности, были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом".

Анонимный источник "Медиазоны" в организации предположил, что за этой кампанией может стоять медиахолдинг Russia Today. По его словам, как минимум два человека в своих заявлениях сослались на тред в Twitter сотрудничающей с RT колумнистки Кати Казбек. В январе она написала серию сообщений о националистических высказываниях Навального в 2000-х годах. Она опубликовала несколько старых видео Навального, где он выступает против миграции, а также обратила внимание на кампанию "Хватит кормить Кавказ", которую посчитала дискриминационной.

17 января Amnesty International признала Навального "узником совести". Это произошло после того, как оппозиционера задержали в московском аэропорту Внуково и отправили под арест. В Amnesty тогда заявили, что "задержание Навального – очередное доказательство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать".

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Amnesty International, правозащитники, петиция, Russia Today, национализм, националисты
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