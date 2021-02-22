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Евросоюз введет санкции против лиц, причастных к аресту и осуждению Навального – Боррель

За неделю в Европейском союзе должны определиться, кто именно попадет под ограничительные меры из-за дела российского оппозиционера Алексея Навального, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель сказал, что впервые будет задействован глобальный режим санкций за нарушения прав человека
Боррель сказал, что впервые будет задействован глобальный режим санкций за нарушения прав человека
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) достигли политического соглашения о подготовке санкций против граждан РФ, причастных к задержанию и осуждению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции 22 февраля по итогам заседания глав МИД стран – участниц ЕС в Брюсселе сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор. Впервые мы задействуем глобальный режим санкций за нарушения прав человека", – сказал Боррель.

Он добавил, что за неделю в ЕС должны определится, кто именно попадет под ограничительные меры.  

По словам Борреля, санкции не коснутся российских бизнесменов, так как для этого нет юридических оснований.

"Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся", – отметил он.

Reuters, ссылаясь на источник в дипломатических кругах, писал, что в санкционный список могут быть включены глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

Теги: Россия, санкции, Алексей Навальный, Европа, дипломаты, Евросоюз, пресс-конференция, Жозеп Боррель, заседание
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