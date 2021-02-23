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США могут ввести санкции против РФ из-за Навального – СМИ

По данным собеседников Politico, американская администрация в ближайшие недели будет координировать с Евросоюзом санкции против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

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Навальный вернулся в Россию 17 января
Навальный вернулся в Россию 17 января
Фото: EPA

США готовятся ввести санкции против России в связи с отравлением и тюремным заключением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 22 февраля сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседников, американская администрация в ближайшие недели будет координировать санкции с Евросоюзом.

Издание отметило, что предыдущая администрация подготовила пакет санкций, но новая хочет сформировать собственный курс.

Один из собеседников не назвал, какие шаги может предпринять администрация, но заявил, что США "не будут бездействовать перед лицом нарушений прав человека".

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

Министры иностранных дел стран Европейского союза 22 февраля достигли политического соглашения о подготовке санкций против граждан РФ, причастных к задержанию и осуждению Навального. Reuters, ссылаясь на источник в дипломатических кругах, писал, что в санкционный список могут быть включены глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, санкции, Алексей Навальный, права человека
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