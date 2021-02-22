Каспаров: У Путина нет аллергии на кровь. Мы знаем это еще с ранних времен его правления

Брутальное насилие – последний аргумент российских властей, заявил российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, комментируя протесты в России.

Протесты в РФ "не захлебнулись", на них вышли люди из разных регионов России. Об этом заявил российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров во время онлайн-дискуссии "Что делать с Россией?", которая прошла на площадке Киевского форума по безопасности. Трансляция мероприятия велась 22 февраля на канале фонда Open Ukraine в YouTube.

"Судя по последней реакции Кремля на эти протесты, мы понимаем, что они сожгли все мосты, они не ищут никакого компромисса. Брутальное насилие – это их последний аргумент. Вообще Путин всегда полагался на грубую силу. У него нет аллергии на кровь. Мы знаем это еще с ранних времен его правления. Вспомните взрывы на территории России, таинственные подрывы жилых домов, Чеченские войны, "Норд-Ост", Беслан, а также военные преступления российских военных специалистов в Сирии. Я даже не упоминаю об Украине, я знаю, как это больно. Путин всегда пытался найти что-то, что можно использовать в качестве определенного правового прикрытия. Но в течение последних трех месяцев мы видим, что они даже этого уже не делают. Они даже притворяться перестали. Просто отбросили все правовые аспекты и четко показали, что жесткое применение силы будет единственным средством контроля ситуации в стране", – сказал он.

Каспаров отметил, что это был первый протест, который охватил всю Россию.

"Да, количество протестующих еще не достигло критического уровня, но от Санкт-Петербурга до Владивостока люди вышли на улицы. Несмотря на предупреждения от властей, зная, что будут аресты, избиения или даже хуже. Они вышли, несмотря ни на что. Поэтому протесты не захлебнулись. И вся статистика, даже официальная, которая поступает из Кремля и показывает общественное мнение, говорит, что рейтинги популярности Путина падают. Люди реально недовольны", – заявил он.

В дискуссии также приняли участие американский дипломат, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, член Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах и глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, директор Киевского форума по безопасности Данил Лубкивский (модератор).

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.