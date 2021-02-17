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В Москве за время протестов задержали 5 тыс. человек

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что на акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали "достаточное количество несовершеннолетних".

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе
Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе
Фото: EPA

Около 5 тыс. человек были задержаны в Москве на протестных акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, отмечает ТАСС.

Она уточнила, что такое количество людей задержали во время акций 23 января, 31 января, 2 февраля и в последующие дни. Также, по ее словам, было задержано "достаточное количество несовершеннолетних".

Потяева добавила, что после этих акций получила 90 обращений.

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Теги: Россия, Алексей Навальный, протесты, Москва
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