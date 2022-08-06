Климкин об отчете Amnesty International: Это не последний такой "наезд", и его нужно отбить раз и навсегда

"Следует поставить точку в скандале вокруг отчета Amnesty International. Именно того, который пытается обвинить ВСУ в использовании гражданских объектов. Проблема совсем не в обвинениях в односторонности, хотя, конечно, и в этом тоже. Отчет не просто односторонний – он неадекватный, как неадекватна и сама Amnesty International", – написал он.
Для этой организации война России против Украины – как некий "благородный рыцарский турнир", где ВСУ действуют отдельно от общества, заявил украинский дипломат.
"Наш ответ должен быть жестким: мы имеем право на оборону. И все, что поддерживает украинское общество, должно быть осуществлено для защиты страны. Потому что общество – это поддержка ВСУ. Никаких других толкований международного права мы не признаем, и точка", – объяснил Климкин.
Он считает, что "похоже, что это не последний такой "наезд", и его нужно отбить раз и навсегда".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International.
Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.
Генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар после критики отчета заявила, что организацию атакуют в соцсетях украинские и российские тролли.
Глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она.
5 августа Покальчук объявила, что увольняется из Amnesty International.