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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин об отчете Amnesty International: Это не последний такой "наезд", и его нужно отбить раз и навсегда

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Климкин считает, что Amnesty International рассматривает войну как "благородный рыцарский турнир"
Климкин считает, что Amnesty International рассматривает войну как "благородный рыцарский турнир"
Фото: ЕРА

Опубликованный международной организацией Amnesty International отчет, в котором Вооруженные силы Украины обвиняются в том, что они подвергают риску гражданское население, неадекватный. Об этом 5 августа заявил в Fаcebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Следует поставить точку в скандале вокруг отчета Amnesty International. Именно того, который пытается обвинить ВСУ в использовании гражданских объектов. Проблема совсем не в обвинениях в односторонности, хотя, конечно, и в этом тоже. Отчет не просто односторонний – он неадекватный, как неадекватна и сама Amnesty International", – написал он.

Для этой организации война России против Украины – как некий "благородный рыцарский турнир", где ВСУ действуют отдельно от общества, заявил украинский дипломат.

"Наш ответ должен быть жестким: мы имеем право на оборону. И все, что поддерживает украинское общество, должно быть осуществлено для защиты страны. Потому что общество – это поддержка ВСУ. Никаких других толкований международного права мы не признаем, и точка", – объяснил Климкин.

Он считает, что "похоже, что это не последний такой "наезд", и его нужно отбить раз и навсегда".

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/pfbid02JJrLzLGNqJeZvYFwADcdYExqhvcx8v61ExWezewo5fnJ6as3JoH4GZtPxrVbQzbJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International.

Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар после критики отчета заявила, что организацию атакуют в соцсетях украинские и российские тролли.

Глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она.

5 августа Покальчук объявила, что увольняется из Amnesty International.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Amnesty International, Вооруженные силы Украины, Павел Климкин, ВСУ, отчет, война России против Украины, обвинение, дипломаты, турнир
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