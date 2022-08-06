Климкин об отчете Amnesty International: Это не последний такой "наезд", и его нужно отбить раз и навсегда

"Следует поставить точку в скандале вокруг отчета Amnesty International. Именно того, который пытается обвинить ВСУ в использовании гражданских объектов. Проблема совсем не в обвинениях в односторонности, хотя, конечно, и в этом тоже. Отчет не просто односторонний – он неадекватный, как неадекватна и сама Amnesty International", – написал он.

Для этой организации война России против Украины – как некий "благородный рыцарский турнир", где ВСУ действуют отдельно от общества, заявил украинский дипломат.

"Наш ответ должен быть жестким: мы имеем право на оборону. И все, что поддерживает украинское общество, должно быть осуществлено для защиты страны. Потому что общество – это поддержка ВСУ. Никаких других толкований международного права мы не признаем, и точка", – объяснил Климкин.

Он считает, что "похоже, что это не последний такой "наезд", и его нужно отбить раз и навсегда".

Война России против Украины. Главное (обновляется)