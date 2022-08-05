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ОБЩЕСТВО

Об увольнении из Amnesty International объявила глава украинского офиса организации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Покальчук надеялась, что отчет будет изменен
Покальчук надеялась, что отчет будет изменен
Фото: Oksana Pokalchuk - head of Amnesty International Ukraine / Fаcebook

5 августа глава украинского офиса правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук объявила в Fаcebook о своем увольнении с этой должности.

"Я увольняюсь из Amnesty International в Украине. [...] Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли", – написала она.

Правозащитница отметила, что у нее "была наивная надежда", что сможет исправить ситуацию, что сможет объяснить головном офису Amnesty International свою позицию по поводу опубликованного накануне отчета, "и текст будет удален, а вместо него появится другой".

"Сегодня я поняла, что этого не произойдет. [...] Речь не идет о том, чтобы международные или локальные правозащитные организации не фиксировали действия украинских вооруженных сил. Принцип независимости и беспристрастности в такой работе важен, в конечном счете именно для этого существуют международные и национальные правозащитные организации. Но в таких важных отчетах, публикуемых в такой момент и в таком контексте, не может не быть данных о второй стороне войны, о том, кто начал эту войну", – объяснила Покальчук.

Она считает, что "пресс-релиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины".

"Представители Amnesty International, наконец, обратились в Минобороны с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ. В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов. Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды", – подчеркнула Покальчук.

По словам правозащитницы, они с руководством Amnesty International "разошлись ценностно", поэтому она приняла решение покинуть организацию.

https://www.facebook.com/oksana.pokalchuk/posts/pfbid02pZy2cAyJpdNj37b9WUQm48WAprbeYRiaywYo3NGiKGqX6J8BKZwCxmRPg9Ru7SKal

Контекст:

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к  Amnesty International. 

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны. 

Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар после критики отчета заявила, что организацию атакуют в соцсетях украинские и российские тролли.

После этого Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Amnesty International, правозащитники, ВСУ, отчет, война России против Украины, увольнение
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