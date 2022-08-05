Об увольнении из Amnesty International объявила глава украинского офиса организации

"Я увольняюсь из Amnesty International в Украине. [...] Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли", – написала она.

Правозащитница отметила, что у нее "была наивная надежда", что сможет исправить ситуацию, что сможет объяснить головном офису Amnesty International свою позицию по поводу опубликованного накануне отчета, "и текст будет удален, а вместо него появится другой".

"Сегодня я поняла, что этого не произойдет. [...] Речь не идет о том, чтобы международные или локальные правозащитные организации не фиксировали действия украинских вооруженных сил. Принцип независимости и беспристрастности в такой работе важен, в конечном счете именно для этого существуют международные и национальные правозащитные организации. Но в таких важных отчетах, публикуемых в такой момент и в таком контексте, не может не быть данных о второй стороне войны, о том, кто начал эту войну", – объяснила Покальчук.

Она считает, что "пресс-релиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины".

"Представители Amnesty International, наконец, обратились в Минобороны с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ. В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов. Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды", – подчеркнула Покальчук.

По словам правозащитницы, они с руководством Amnesty International "разошлись ценностно", поэтому она приняла решение покинуть организацию.