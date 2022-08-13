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Отчет Amnesty International по Украине проверят внешние эксперты

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Прокомментировать отчет могут в том числе украинские правозащитники
Прокомментировать отчет могут в том числе украинские правозащитники
Фото: ЕРА

Отчет международной правозащитной организации Amnesty International, в которой украинскую армию обвинили в том, что она подвергает опасности гражданских лиц, проверят внешние эксперты. Об этом 13 августа сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на заявление организации.

Агентство отмечает, что Amnesty International "хочет пересмотреть свое исследование", и в связи с этим внешние эксперты "тщательно изучат процесс".

Отчет правозащитной организации по Украине раскритиковало немецкое подразделение Amnesty International, отметив, что результаты были озвучены недостаточно деликатно и точно, пишет dpa.

По данным агентства, "не были сообщены с той деликатностью и точностью", которых следовало ожидать от организации.

Детали проверки отчета намерен определить на следующей неделе совет Amnesty International. Свой вклад в этот процесс смогут внести национальные подразделения организации, в том числе украинское отделение.

Контекст:

Доклад Amnesty International, который вызвал волну критики, был опубликован 4 августа. Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организацию в необъективности и сказал, что возмущен докладом. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала отчет AI "исследованием действий жертвы без учета действий вооруженного насильника".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал отчет Amnesty International "манипулятивным", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном офисе не услышали, констатировала она. 5 августа Покальчук объявила, что увольняется из Amnesty International.

7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли".

В Мининформполитики Украины 8 августа заявили, что Amnesty International использовала для отчета об Украине показания, взятые под контролем оккупантов и под "очевидным давлением". Утверждалось, что часть информации была собрана в фильтрационных лагерях и тюрьмах на не подконтрольной Украине территории.

10 августа Amnesty International опровергла сведения Мининформполитики Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Amnesty International, правозащитники, оборона, исследование, ВСУ, отчет, война России против Украины, доклад, проверки
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