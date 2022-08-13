Отчет Amnesty International по Украине проверят внешние эксперты

Прокомментировать отчет могут в том числе украинские правозащитники Фото: ЕРА

Агентство отмечает, что Amnesty International "хочет пересмотреть свое исследование", и в связи с этим внешние эксперты "тщательно изучат процесс".

Отчет правозащитной организации по Украине раскритиковало немецкое подразделение Amnesty International, отметив, что результаты были озвучены недостаточно деликатно и точно, пишет dpa.

По данным агентства, "не были сообщены с той деликатностью и точностью", которых следовало ожидать от организации.

Детали проверки отчета намерен определить на следующей неделе совет Amnesty International. Свой вклад в этот процесс смогут внести национальные подразделения организации, в том числе украинское отделение.