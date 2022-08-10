Кулеба приветствовал решение ряда сотрудников Amnesty International уволиться после публикации отчета организации об Украине

"Я высоко оцениваю мужество всех сотрудников Amnesty International, которые решили уволиться после вводящего в заблуждение отчета об Украине. Это трудное решение, но единственное нравственно правильное. Использование бренда AI для искажения реальности и игры на руку российской пропаганде недопустимо", – заявил он в Twitter 10 августа.

Контекст:

Доклад Amnesty International, который вызвал волну критики, был опубликован 4 августа. Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организацию в необъективности и сказал, что возмущен докладом. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала отчет AI "исследованием действий жертвы без учета действий вооруженного насильника".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал отчет Amnesty International "манипулятивным", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

В Мининформполитики Украины 8 августа заявили, что Amnesty International использовала для отчета об Украине показания, взятые под контролем оккупантов и под "очевидным давлением".

Глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном офисе не услышали, констатировала она. 5 августа Покальчук объявила, что увольняется из Amnesty International.

7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли", подчеркивается в заявлении.

9 августа соучредитель шведского подразделения Amnesty International журналист и писатель Пер Вестберг заявил, что покидает организацию из-за ее отчета о войне в Украине.