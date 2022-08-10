Сооснователь шведского филиала Amnesty International ушел из-за несогласия с отчетом по Украине. Он был членом организации почти 60 лет

Вестберг не согласен с заявлениями Amnesty International по Украине Фото: EPA

88-летний журналист отметил, что является членом Amnesty International уже почти 60 лет и "с тяжелым сердцем" заканчивает свое долгое и плодотворное сотрудничество с организацией из-за заявлений AI относительно войны в Украине.

По его словам, в начале своего существования AI работала над освобождением политзаключенных во во всем мире, однако постепенно, "иногда противоречиво", расширила свой мандат.

Вестберг стал сооснователем шведского филиала Amnesty International в 1964 году, пишет Expressen.

В 1976–1982 годах об был главным редактором крупнейшей ежедневной газеты Швеции Dagens Nyheter. Вестберг также являлся членом комитета Нобелевской премии по литературе и президентом международного ПЕН-клуба (1979–1986).

Ранее глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она. 5 августа Покальчук объявила, что увольняется из Amnesty International.

7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли", подчеркивается в заявлении.