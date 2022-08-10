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Сооснователь шведского филиала Amnesty International ушел из-за несогласия с отчетом по Украине. Он был членом организации почти 60 лет

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Вестберг не согласен с заявлениями Amnesty International по Украине
Вестберг не согласен с заявлениями Amnesty International по Украине
Фото: EPA

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International журналист и писатель Пер Вестберг заявил, что покидает организацию из-за ее отчета о войне в Украине. Об этом он рассказал 9 августа изданию Svenska Dagbladet (новость доступна по подписке), заявление Вестберга цитирует Expressen.

88-летний журналист отметил, что является членом Amnesty International уже почти 60 лет и "с тяжелым сердцем" заканчивает свое долгое и плодотворное сотрудничество с организацией из-за заявлений AI относительно войны в Украине.

По его словам, в начале своего существования AI работала над освобождением политзаключенных во во всем мире, однако постепенно, "иногда противоречиво", расширила свой мандат.

Вестберг стал сооснователем шведского филиала Amnesty International в 1964 году, пишет Expressen.

В 1976–1982 годах об был главным редактором крупнейшей ежедневной газеты Швеции Dagens Nyheter. Вестберг также являлся членом комитета Нобелевской премии по литературе и президентом международного ПЕН-клуба (1979–1986).

Ранее глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она. 5 августа Покальчук объявила, что увольняется из Amnesty International.

7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли", подчеркивается в заявлении.

Контекст:

Доклад Amnesty International, который вызвал волну критики, был опубликован 4 августа. Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организацию в необъективности и сказал, что возмущен докладом. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала отчет AI "исследованием действий жертвы без учета действий вооруженного насильника".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал отчет Amnesty International "манипулятивным", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

В Мининформполитики Украины 8 августа заявили, что Amnesty International использовала для отчета об Украине показания, взятые под контролем оккупантов и под "очевидным давлением".

Теги: Донецк, Украина, Швеция, Amnesty International, Оленовка, Ukraine, Дмитрий Кулеба, жертвы, Владимир Зеленский, журналисты, скандал, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, отчет, ПЕН-клуб, война России против Украины, Мининформполитики, писатель, доклад, критика, российские оккупанты
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