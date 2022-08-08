Amnesty International использовала для отчета об Украине показания, взятые под контролем оккупантов – Минкульт

"Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета показания людей, которые находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, – а значит, интервью взяты под очевидным давлением", – говорится в сообщении.
Центр стратегических коммуникаций выяснил, что к процессу сбора показаний привлекались независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей, но "большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма".
"В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию. Такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета, поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе", – заявили в Минкульте.
В украинском ведомстве подчеркнули, что "иногда подобное "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий".
"Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией учреждений и в отдельных случаях сотрудниками ФСБ РФ", – объяснили в Центре стратегических коммуникаций.
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Доклад Amnesty International, который вызвал волну критики, был опубликован 4 августа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к Amnesty International.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны.
Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.
Глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она. 5 августа Покальчук объявила, что увольняется из Amnesty International.
7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли", подчеркивается в заявлении.