Amnesty International использовала для отчета об Украине показания, взятые под контролем оккупантов – Минкульт

В Минкульте рассказали, как брались показания для отчета Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки / Fаcebook

"Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета показания людей, которые находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, – а значит, интервью взяты под очевидным давлением", – говорится в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций выяснил, что к процессу сбора показаний привлекались независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей, но "большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма".

"В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию. Такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета, поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе", – заявили в Минкульте.

В украинском ведомстве подчеркнули, что "иногда подобное "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий".

"Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией учреждений и в отдельных случаях сотрудниками ФСБ РФ", – объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

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