Amnesty International опровергла обвинения в сборе информации в фильтрационных лагерях и осудила российскую агрессию

Amnesty International не согласна с заявлениями украинской стороны о том, что часть данных из отчета по Украине была получена в фильтрационных лагерях Фото: depositphotos.com

"Никто из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа. Наши исследователи опросили всех свидетелей, показания которых мы использовали сами, на подконтрольных Украине территориях", – рассказали в организации.

В Amnesty International заявили, что категорически отвергают подобные обвинения, которые "не имеют под собой никаких оснований и являются полностью ложными".

"Расследование, опубликованное 4 августа, было проведено теми же экспертами Amnesty International, которые с начала российского вторжения систематически документировали нарушения Россией международного гуманитарного права", – добавили в AI.

Amnesty International, говорится в заявлении, задокументировала и сообщила о многочисленных нарушениях со стороны российских сил, в том числе о неизбирательных атаках, применении запрещенных кассетных боеприпасов и внесудебных казнях.

"Многие из задокументированных нами нарушений равносильны военным преступлениям, и мы продолжаем призывать виновных предстать перед судом. Amnesty International безоговорочно осуждает вторжение России как акт агрессии и преступление по международному праву", – резюмировали правозащитники.

7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли".

В Мининформполитики Украины 8 августа заявили, что Amnesty International использовала для отчета об Украине показания, взятые под контролем оккупантов и под "очевидным давлением". Утверждалось, что часть информации была собрана в фильтрационных лагерях и тюрьмах на не подконтрольной Украине территории.