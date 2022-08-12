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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Amnesty International опровергла обвинения в сборе информации в фильтрационных лагерях и осудила российскую агрессию

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Amnesty International не согласна с заявлениями украинской стороны о том, что часть данных из отчета по Украине была получена в фильтрационных лагерях
Amnesty International не согласна с заявлениями украинской стороны о том, что часть данных из отчета по Украине была получена в фильтрационных лагерях
Фото: depositphotos.com

Международная правозащитная организация Amnesty International утверждает, что все показания, использованные для вызвавшего волну критики отчета по Украине были даны респондентами "добровольно и в безопасных условиях". Об этом говорится в заявлении, размещенном 10 августа на сайте организации.

"Никто из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа. Наши исследователи опросили всех свидетелей, показания которых мы использовали сами, на подконтрольных Украине территориях", – рассказали в организации.

В Amnesty International заявили, что категорически отвергают подобные обвинения, которые "не имеют под собой никаких оснований и являются полностью ложными".

"Расследование, опубликованное 4 августа, было проведено теми же экспертами Amnesty International, которые с начала российского вторжения систематически документировали нарушения Россией международного гуманитарного права", – добавили в AI.

Amnesty International, говорится в заявлении, задокументировала и сообщила о многочисленных нарушениях со стороны российских сил, в том числе о неизбирательных атаках, применении запрещенных кассетных боеприпасов и внесудебных казнях. 

"Многие из задокументированных нами нарушений равносильны военным преступлениям, и мы продолжаем призывать виновных предстать перед судом. Amnesty International безоговорочно осуждает вторжение России как акт агрессии и преступление по международному праву", – резюмировали правозащитники.

7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли".

В Мининформполитики Украины 8 августа заявили, что Amnesty International использовала для отчета об Украине показания, взятые под контролем оккупантов и под "очевидным давлением". Утверждалось, что часть информации была собрана в фильтрационных лагерях и тюрьмах на не подконтрольной Украине территории.

Контекст:

Доклад Amnesty International, который вызвал волну критики, был опубликован 4 августа. Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организацию в необъективности и сказал, что возмущен докладом. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала отчет AI "исследованием действий жертвы без учета действий вооруженного насильника".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал отчет Amnesty International "манипулятивным", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном офисе не услышали, констатировала она. 5 августа Покальчук объявила, что увольняется из Amnesty International.

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