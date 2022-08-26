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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кадиевке разбита база оккупантов, уничтожено 200 десантников – Гайдай

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В результате удара ВСУ в Кадиевке разрушена военная база россиян
В результате удара ВСУ в Кадиевке разрушена военная база россиян
Фото: Serhiy Hayday / Twitter

В результате удара Вооруженных сил Украины по базе российских оккупационных войск во временно оккупированной Кадиевке Луганской области ликвидированы 200 оккупантов, сообщил в Telegram 26 августа глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Город Кадиевка (он же Стаханов), какое-то сплошное притяжение камней. Снова услышаны молитвы русни о "хоть камнях с неба". Ну вот, прилетели... да так, что аж 200 по 200 рашистских вдвшников. Продолжение следует", – написал он.

Позднее Гайдай уточнил в Telegram, что база россиян в местной гостинице "Донбасс" с 2014 года и подтвердил ликвидацию двухсот оккупантов из воздушно-десантных войск России.

Это уже не первый результативный удар ВСУ по Кадиевке. В частности, 15 и 18 июля украинские защитники поразили в этом городе склады боеприпасов, 24 июля – казарму оккупантов. А 10 июня в Кадиевке была уничтожена база вагнеровцев.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 26 августа Россия потеряла в Украине 46,25 тыс. военных убитыми.

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