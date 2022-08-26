В Кадиевке разбита база оккупантов, уничтожено 200 десантников – Гайдай

"Город Кадиевка (он же Стаханов), какое-то сплошное притяжение камней. Снова услышаны молитвы русни о "хоть камнях с неба". Ну вот, прилетели... да так, что аж 200 по 200 рашистских вдвшников. Продолжение следует", – написал он.

Позднее Гайдай уточнил в Telegram, что база россиян в местной гостинице "Донбасс" с 2014 года и подтвердил ликвидацию двухсот оккупантов из воздушно-десантных войск России.

Это уже не первый результативный удар ВСУ по Кадиевке. В частности, 15 и 18 июля украинские защитники поразили в этом городе склады боеприпасов, 24 июля – казарму оккупантов. А 10 июня в Кадиевке была уничтожена база вагнеровцев.