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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 400 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери противник понес на донецком направлении
Наибольшие потери противник понес на донецком направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины ликвидировали около 46 250 российских оккупантов. Об этом 26 августа в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 400 оккупантов.

Другие потери российской армии составили:

  • танки – 1936 (+7);
  • боевые бронированные машины – 4251 (+6);
  • артиллерийские системы – 1040 (+3);
  • РСЗО – 272;
  • средства ПВО – 148;
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 202;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6);
  • крылатые ракеты – 196;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3162 (+2);
  • специальная техника – 99.

"Наибольшие потери противник понес на донецком направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DbBVZekSXrMqj58z3oQ4zUMHZR8m7vQiR3fcdG3pp3EgVH7QhQbNQZrVugPPXV3Gl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, потери России
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