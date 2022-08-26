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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

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Оккупанты не оставляют попыток ведения штурмовых и наступательных действий на донецком направлении
Оккупанты не оставляют попыток ведения штурмовых и наступательных действий на донецком направлении
Фото: ЕРА

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на бахмутском и авдеевском направлениях. Об этом 26 августа в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении захватчики вели наступательный бой в районе Соледара, Бахмута и Кодемы, однако успеха не имели.

На авдеевском направлении оккупанты открывали огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

На славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений ВСУ.

На краматорском направлении враг из артиллерии обстреливал позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры.

На южнобугском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CYa27AsXHcU9MuAWhoHjfiyDnbSjQ9FaPBoWnmnf3pJRYepGynt9f3qxB77sXYEUl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 17 августа.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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