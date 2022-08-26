Российские оккупанты сосредотачивают усилия на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.
На бахмутском направлении захватчики вели наступательный бой в районе Соледара, Бахмута и Кодемы, однако успеха не имели.
На авдеевском направлении оккупанты открывали огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии.
На славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений ВСУ.
На краматорском направлении враг из артиллерии обстреливал позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры.
На южнобугском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
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