Российские оккупанты сосредотачивают усилия на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

Оккупанты не оставляют попыток ведения штурмовых и наступательных действий на донецком направлении Фото: ЕРА

"На донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении захватчики вели наступательный бой в районе Соледара, Бахмута и Кодемы, однако успеха не имели.

На авдеевском направлении оккупанты открывали огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

На славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений ВСУ.

На краматорском направлении враг из артиллерии обстреливал позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры.

На южнобугском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь.

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