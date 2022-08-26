Оккупанты обстреляли Шосткинский район, используя зажигательные боеприпасы – глава Сумской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты обстреляли территории Шалыгинской и Середино-Будской общин Шосткинского района, Хотинской и Белопольской общин Сумского района, а также Великописаревскую общину Ахтырского района.

"В Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и сгорело заготовленное сено, – написал Живицкий. – [Оккупанты] использовали зажигательные боеприпасы на территории Шосткинского района".

По словам главы Сумской ОВА, в результате обстрелов российскими военными пострадавших среди гражданского населения нет.

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