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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Шосткинский район, используя зажигательные боеприпасы – глава Сумской ОВА

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Россияне 25 августа обстреляли территории пяти общин в Сумской области, отметил Живицкий
Россияне 25 августа обстреляли территории пяти общин в Сумской области, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска за день 25 августа с территории РФ выпустили более 100 боеприпасов по общинам Сумской области (по состоянию на 22.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты обстреляли территории Шалыгинской и Середино-Будской общин Шосткинского района, Хотинской и Белопольской общин Сумского района, а также Великописаревскую общину Ахтырского района.

"В Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и сгорело заготовленное сено, – написал Живицкий. – [Оккупанты] использовали зажигательные боеприпасы на территории Шосткинского района".

По словам главы Сумской ОВА, в результате обстрелов российскими военными пострадавших среди гражданского населения нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0244FUzJtQMiGqPG99peiED6bfKZb1JWgDrxQamYP5KPDDqWAS66aj4xkubQVNHokcl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Шостка, Сумская ОГА, население, Дмитрий Живицкий, дом, российские оккупанты
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