Оккупанты обстреляли Шосткинский район, используя зажигательные боеприпасы – глава Сумской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, оккупанты обстреляли территории Шалыгинской и Середино-Будской общин Шосткинского района, Хотинской и Белопольской общин Сумского района, а также Великописаревскую общину Ахтырского района.
"В Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и сгорело заготовленное сено, – написал Живицкий. – [Оккупанты] использовали зажигательные боеприпасы на территории Шосткинского района".
По словам главы Сумской ОВА, в результате обстрелов российскими военными пострадавших среди гражданского населения нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.