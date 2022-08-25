Оккупанты из РСЗО "Ураган" ударили по Великой Костромке, ранения получила корова – глава Днепропетровского облсовета

В результате удара оккупантов задело жилой дом в Великой Костромке, отметил Лукашук Фото: Валентин Резніченко / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

"К вечеру из "Ураганов" оккупанты ударили по Великой Костромке. Задело жилой дом и хозяйственные постройки. Люди не пострадали, однако ранения получила корова", – написал он.

По словам Лукашука, несмотря на регулярные атаки со стороны оккупантов, жители не уезжают из села.

Кроме этого, продолжил глава Днепропетровского облсовета, враг ударил по приграничным территориям Зеленодольска, а также обстрелял Красногригорьевскую и Марганецкую общины в Никопольском районе.

Из людей никто не пострадал, резюмировал Лукашук.

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