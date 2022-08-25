Оккупанты из РСЗО "Ураган" ударили по Великой Костромке, ранения получила корова – глава Днепропетровского облсовета

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
"К вечеру из "Ураганов" оккупанты ударили по Великой Костромке. Задело жилой дом и хозяйственные постройки. Люди не пострадали, однако ранения получила корова", – написал он.
По словам Лукашука, несмотря на регулярные атаки со стороны оккупантов, жители не уезжают из села.
Кроме этого, продолжил глава Днепропетровского облсовета, враг ударил по приграничным территориям Зеленодольска, а также обстрелял Красногригорьевскую и Марганецкую общины в Никопольском районе.
Из людей никто не пострадал, резюмировал Лукашук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.