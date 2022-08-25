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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На востоке и юге Украины оккупанты пытались наступать, понесли потери и были отброшены – Генштаб ВСУ

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Бои на востоке и юге Украины продолжаются
Бои на востоке и юге Украины продолжаются
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно атаковали позиции украинских войск в районе как минимум семи населенных пунктов. Об этом проинформировал 25 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении враг [...] предпринял неудачную попытку наступательных действий возле Петровки, понес потери и отошел. Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. На славянском направлении [...] силы обороны Украины отразили попытку наступления подразделений врага неподалеку от Долины и Дмитровки", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на краматорском направлении оккупанты предприняли безуспешную попытку улучшить тактическое положение возле Старого Каравана.

"На бахмутском направлении [...] наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться возле Кодемы и Бахмутского, понесли потери и отступили. На авдеевском направлении [...] враг пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Первомайское, получил жесткий отпор и отошел", – объяснили в ВСУ.

По данным их Генштаба, оккупанты пытались атаковать и на южнобугском направлении.

"[Враг] пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Благодатное, понес потери и отошел. Попытка наступления противника в Таврическом районе под огнем наших воинов захлебнулась, и оккупанты отступили", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZvS6ZHH2VqLrEPw2HHfWDWQpSRALeLsz3sZ3TNcJaPAE4yVtSp8Q5bKj6L5vR5Xtl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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