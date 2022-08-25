На востоке и юге Украины оккупанты пытались наступать, понесли потери и были отброшены – Генштаб ВСУ

Бои на востоке и юге Украины продолжаются Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На харьковском направлении враг [...] предпринял неудачную попытку наступательных действий возле Петровки, понес потери и отошел. Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. На славянском направлении [...] силы обороны Украины отразили попытку наступления подразделений врага неподалеку от Долины и Дмитровки", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на краматорском направлении оккупанты предприняли безуспешную попытку улучшить тактическое положение возле Старого Каравана.

"На бахмутском направлении [...] наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться возле Кодемы и Бахмутского, понесли потери и отступили. На авдеевском направлении [...] враг пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Первомайское, получил жесткий отпор и отошел", – объяснили в ВСУ.

По данным их Генштаба, оккупанты пытались атаковать и на южнобугском направлении.

"[Враг] пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Благодатное, понес потери и отошел. Попытка наступления противника в Таврическом районе под огнем наших воинов захлебнулась, и оккупанты отступили", – подчеркнули в ВСУ.

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