"Будут повреждены. Однозначно". В ОК "ЮГ" сообщили, что ВСУ держат под огневым контролем переправы, которые пытаются установить оккупанты в Херсонской области

ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения Фото: EPA (архив)

Об этом 25 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Но огневой контроль, под которым мы держим эту местность, распространяется и на эти объекты, – отметила она. – Поэтому после того, как они будут настроены, они обязательно будут повреждены, это однозначно".

По словам Гуменюк, альтернативные переправы, которые пытаются установить россияне, не соответствуют тем мощностям, которые им необходимы для транспортировки колонны тяжелой техники.

Спикера ОК "Юг" спросили, есть ли уже примеры уничтожения понтонных переправ оккупантов украинскими военными.

"Пока это сюрприз", – ответила Гуменюк.

Она днем сообщала, что ВСУ 25 августа нанесли новые удары по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с Левобережной Украиной.

Кроме того, украинские военные вновь нанесли удары по Каховскому мосту в Херсонской области, сообщил 25 августа пресс-центр оперативного командования "Юг".

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