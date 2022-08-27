Украинские военные за сутки уничтожили около 250 оккупантов, три танка и пять артиллерийских систем – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 250 оккупантов.

Другие потери российской армии составили:

"Наибольшие потери противник понес на донецком направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.