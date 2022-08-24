Потери России вместе с ранеными и дезертирами составляют более 80 тыс. человек – Уоллес

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля ликвидировано уже около 45,7 тыс. российских оккупантов Фото: EPA

Уоллес заявил, что в настоящее время Россия находится в "очень хрупком положении", объяснив, что ее продвижение можно измерять "в метрах в неделю, а не в милях".

"Мы в значительной мере наблюдаем за потерями россиян – если объединить смерти, ранения и дезертирства – это более 80 тыс. их вооруженных сил. Это 80 тыс. за шесть месяцев по сравнению с 15 тыс., которые они потеряли за 10 лет [войны] в Афганистане", – отметил британский министр.