Потери России вместе с ранеными и дезертирами составляют более 80 тыс. человек – Уоллес

Уоллес заявил, что в настоящее время Россия находится в "очень хрупком положении", объяснив, что ее продвижение можно измерять "в метрах в неделю, а не в милях".
"Мы в значительной мере наблюдаем за потерями россиян – если объединить смерти, ранения и дезертирства – это более 80 тыс. их вооруженных сил. Это 80 тыс. за шесть месяцев по сравнению с 15 тыс., которые они потеряли за 10 лет [войны] в Афганистане", – отметил британский министр.
По данным Генштаба ВСУ на 24 августа, с 24 февраля ликвидировано уже около 45,7 тыс. российских оккупантов.
В то же время Россия официально признала гибель только 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.