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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери России вместе с ранеными и дезертирами составляют более 80 тыс. человек – Уоллес

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По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля ликвидировано уже около 45,7 тыс. российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля ликвидировано уже около 45,7 тыс. российских оккупантов
Фото: EPA

По подсчетам Британии, потери России в полномасштабной войне против Украины составляют около 80 тыс. человек. Речь идет не только о погибших, но и о других потерях. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC Radio 4, которое цитирует The Mirror.

Уоллес заявил, что в настоящее время Россия находится в "очень хрупком положении", объяснив, что ее продвижение можно измерять "в метрах в неделю, а не в милях".

"Мы в значительной мере наблюдаем за потерями россиян – если объединить смерти, ранения и дезертирства – это более 80 тыс. их вооруженных сил. Это 80 тыс. за шесть месяцев по сравнению с 15 тыс., которые они потеряли за 10 лет [войныв Афганистане", – отметил британский министр.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 24 августа, с 24 февраля ликвидировано уже около 45,7 тыс. российских оккупантов.

В то же время Россия официально признала гибель только 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война, война России против Украины, Бен Уоллес, потери России
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