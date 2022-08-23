ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери безумные, расход боекомплекта неразумный. Так войну не ведут – комбат ВСУ Кузик об оккупантах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кузик отметил, что оккупанты "выжигают все, независимо от симпатий"
Кузик отметил, что оккупанты "выжигают все, независимо от симпатий"
Скриншот: ProUA / YouTube

В ходе войны против Украины российские оккупанты используют "неразумное" количество боеприпасов. Об этом в интервью ProUA сообщил командир батальона "Свобода" Вооруженных сил Украины майор Петр Кузик.

Он рассказал, что на Донбассе российская армия применяет тактику "огневого вала" и у нее отсутствует понятие "дефицит боекомплекта".

"Артиллерия, минометы, авиация, если держимся долго – танки, сожгли танки – снова артиллерия, и все по кругу. Потери у них – безумные. Расходы боекомплекта – просто неразумные. Так войну не ведут", – отметил Кузик.

Он считает, что оккупанты "просто хотят уничтожить эту землю, выбить до ногтя".

"И мне жаль тех неразумных людей, которые думают, что их война обойдет, война их не касается. Нет, они выжигают все, независимо от симпатий, и будь то даже русскоязычный пророссийский ценитель [президента России Владимира] Путина – его все равно зарежут, потому что он живет на этой земле", – объяснил комбат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Путин заявлял о необходимости неких "денацификации" и демилитаризации" Украины. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

По данным Генштаба ВСУ, на 23 августа потери российских войск в Украине составляют более 45,5 тыс. человек личного состава, а также тысячи единиц боевой и военной техники включительно с катерами и кораблями.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, танки, боеприпасы, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя
Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно
Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (389549)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (287662)
3
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (204102)
4
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (192963)
5
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (100324)
6
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (60072)
7
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (45910)
8
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (38445)
 
 
 
 