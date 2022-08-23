Потери безумные, расход боекомплекта неразумный. Так войну не ведут – комбат ВСУ Кузик об оккупантах

Он рассказал, что на Донбассе российская армия применяет тактику "огневого вала" и у нее отсутствует понятие "дефицит боекомплекта".

"Артиллерия, минометы, авиация, если держимся долго – танки, сожгли танки – снова артиллерия, и все по кругу. Потери у них – безумные. Расходы боекомплекта – просто неразумные. Так войну не ведут", – отметил Кузик.

Он считает, что оккупанты "просто хотят уничтожить эту землю, выбить до ногтя".

"И мне жаль тех неразумных людей, которые думают, что их война обойдет, война их не касается. Нет, они выжигают все, независимо от симпатий, и будь то даже русскоязычный пророссийский ценитель [президента России Владимира] Путина – его все равно зарежут, потому что он живет на этой земле", – объяснил комбат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)