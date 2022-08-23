Оккупанты активно используют беспилотники для обстрелов позиций украинских войск – данные Генштаба ВСУ

"На харьковском направлении враг [...] в целях выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА. На славянском направлении [...] в районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА", – говорится в сообщении.
Украинские военные заметили работу вражеских беспилотников и на краматорском направлении, где оккупанты из артиллерии разных типов обстреливали районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое, а для ударов возле Татьяновки и Пришиба применяли авиацию.
"На южнобугском направлении враг [...] для разведки позиций наших войск и корректировки огня артиллерии активно задействовал БПЛА", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
В апреле россиян были изгнаны из северных областей Украины, бои идут на востоке и юге страны.
По состоянию на 23 августа украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, сбили 817 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.