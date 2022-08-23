Оккупанты активно используют беспилотники для обстрелов позиций украинских войск – данные Генштаба ВСУ

ВСУ сбили уже 817 БПЛА российских войск, отмечали в Генштабе Фото: Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

"На харьковском направлении враг [...] в целях выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА. На славянском направлении [...] в районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА", – говорится в сообщении.

Украинские военные заметили работу вражеских беспилотников и на краматорском направлении, где оккупанты из артиллерии разных типов обстреливали районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое, а для ударов возле Татьяновки и Пришиба применяли авиацию.

"На южнобугском направлении враг [...] для разведки позиций наших войск и корректировки огня артиллерии активно задействовал БПЛА", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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