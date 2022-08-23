ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты активно используют беспилотники для обстрелов позиций украинских войск – данные Генштаба ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ сбили уже 817 БПЛА российских войск, отмечали в Генштабе
ВСУ сбили уже 817 БПЛА российских войск, отмечали в Генштабе
Фото: Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Российские оккупанты за 12 часов использовали беспилотники на четырех участках фронта в Украине. Об этом проинформировал 23 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении враг [...] в целях выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА. На славянском направлении [...] в районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА", – говорится в сообщении.

Украинские военные заметили работу вражеских беспилотников и на краматорском направлении, где оккупанты из артиллерии разных типов обстреливали районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое, а для ударов возле Татьяновки и Пришиба применяли авиацию.

"На южнобугском направлении враг [...] для разведки позиций наших войск и корректировки огня артиллерии активно задействовал БПЛА", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GfC7o4QgR9yXhenYHLYGoyDgZcQUwfwTP332qwCmD25HVzhLawBj2jLwcXtKWdJKl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

В апреле россиян были изгнаны из северных областей Украины, бои идут на востоке и юге страны.

По состоянию на 23 августа украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, сбили 817 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, армия, война, авиация, разведка, артиллерия, вторжение, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, вторжение России в Украину
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (373487)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (273134)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (213867)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (193700)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (166094)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (79037)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (55400)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (41260)
 
 
 
 