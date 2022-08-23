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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне безуспешно пытались атаковать возле девяти населенных пунктов на востоке Украины – Генштаб ВСУ

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Бои с оккупантами идут на юге и востоке Украины
Бои с оккупантами идут на юге и востоке Украины
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские войска пытаются захватить еще часть украинской территории на Донбассе. Об этом проинформировал 23 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности подразделений, которые понесли потери", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на бахмутском направлении "оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли".

"Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка, успеха не имел, отошел. На авдеевском направлении противник [...] наступательными действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, враг "пытался улучшить тактическое положение" в направлении Новомихайловки и Золотой Нивы.

Оккупанты, по данным Генштаба, продолжает обстрелы из артиллерии, танков и авиации.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GfC7o4QgR9yXhenYHLYGoyDgZcQUwfwTP332qwCmD25HVzhLawBj2jLwcXtKWdJKl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россиян были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

На август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, армия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, разведка, Соледар, Красногоровка, Кодема, Зайцево, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Курдюмовка, Бахмут, российские оккупанты, россияне
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