Россияне безуспешно пытались атаковать возле девяти населенных пунктов на востоке Украины – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности подразделений, которые понесли потери", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на бахмутском направлении "оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли".
"Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка, успеха не имел, отошел. На авдеевском направлении противник [...] наступательными действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил", – отметили в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, враг "пытался улучшить тактическое положение" в направлении Новомихайловки и Золотой Нивы.
Оккупанты, по данным Генштаба, продолжает обстрелы из артиллерии, танков и авиации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россиян были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
На август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.