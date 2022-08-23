Россияне безуспешно пытались атаковать возле девяти населенных пунктов на востоке Украины – Генштаб ВСУ

Бои с оккупантами идут на юге и востоке Украины Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности подразделений, которые понесли потери", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на бахмутском направлении "оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли".

"Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка, успеха не имел, отошел. На авдеевском направлении противник [...] наступательными действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, враг "пытался улучшить тактическое положение" в направлении Новомихайловки и Золотой Нивы.

Оккупанты, по данным Генштаба, продолжает обстрелы из артиллерии, танков и авиации.

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