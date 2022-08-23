“Пробег до 100 тыс. бронежилетов“. В Украине объявили о благотворительном забеге, все деньги направят на закупку снаряжения для ВСУ

Принять участие в онлайн-пробеге может каждый желающий Фото: probigdo100 / Instagram

В онлайн-проекте “Пробег до 100 тыс. бронежилетов” сможет принять участие каждый желающий, участники сами выберут локацию, время и комфортную дистанцию: 10 км, 21 км или свободную. Пробег заявлен как международный. Деньги от регистрации бегунов пойдут на закупку бронежилетов.

Инициаторами выступили Львовский оборонный кластер, Run Ukraine и ProBig.

"Потребность в бронежилетах остается. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше военных, медиков, работников ГСЧС, полицейских получили бронежилеты для своей ежедневной работы", — отметил председатель правления Львовского оборонного кластера Максим Плехов.

"100% средств от регистрационного взноса будут направлены на изготовление бронежилетов для наших защитников", — рассказывает основательница и главный тренер бегового клуба ProBig Орися Демьянюк.

Каждый участник международного "Пробега до 100 тыс. бронежилетов" получит уникальную памятную медаль из бронестали, которая является основным защитным элементом бронежилетов.

"Пробег до 100 тыс. бронежилетов" продлится до 19 сентября.

Зарегистрироваться на пробег можно по ссылке do100.com.ua.

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